«Даллас Старз» переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первой игре финальной серии Кубка Стэнли. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу команды Антона Худобина, Александра Радулова и Дениса Гурьянова.

В составе «звезд» отличились Джоэль Хэнли, Джейми Олексяк, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. Российский вратарь Антон Худобин отразил 35 бросков из 36 и был признан первой звездой матча. Форвард Александр Радулов сделал голевую передачу, набрав 15-очко в этом плей-оффф. Еще один россиянин Денис Гурьянов провел на льду 10:51.

У «молний» отличился Янни Гурд. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 16 бросков из 19. Россиянин Никита Кучеров сыграл 21:21. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 20:18. Оба российских хоккеиста завершили матч с показателем полезности «минус два».

Второй матч серии команды сыграют в ночь на 22 сентября.