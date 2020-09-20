В Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. Главным событием вечера стал бой между бывшим чемпионом лиги в полусреднем весе Тайроном Вудли и бывшим временным чемпионом промоушена в полусредней категории Колби Ковингтона.

Поединок длился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом. В пятом раунде Вудли вошёл в клинч и захватил голову Ковингтона в замок. Ковингтон перевёл бой в партер и стал улучшать позицию. Внезапно Вудли стал кричать, что ему больно ребру. Рефери остановил бой.

«Чемпионский лагерь в работе. 19 сентября я раздавлю таракана Ковингтона», – написал Вудли в своем Instagram в августе..