На турнире UFC Fight Night 178 (UFC Vegas 11) в рамках основного карда чеченский боец Хамзат Чимаев из Швеции разбил американца Джеральда Миршерта. Бой длился 17 секунд и завершился победой Чимаева техническим нокаутом в первом раундае.

Чимаев по-прежнему остается непобежденным бойцом со статистикой — 9-0 MMA, 3-0 UFC. Миршерт допустил 14-ю осечку в 45 боях за карьеру. Чимаеву не нужно долго восстанавливаться — он готов драться буквально сразу после предыдущего боя.

Напомним, летом в рамках турнира UFC on ESPN 14 на «Бойцовском острове» Хамзат Чимаев одолел англичанина Риса МакКи. Тогда поединок был остановлен в середине первого раунда после непрерывных атак Чимаева. Это позволило тогда чеченскому бойцу установить уникальное достижение в UFC: добыть две победы в рамках промоушена с перерывом всего лишь в десять дней.