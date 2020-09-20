Боец UFC Хамзат Чимаев, одержавший свою третью победу в UFC, прокомментировал его очередной нокаут над Джеральдом Мёршертом UFC Fight Night 178 за 17 секунд.

Своего соперника Чимаев разбил в стойке, вырубив первым же ударом. Чимаев отметил, что хотел показать, что может драться в стойке.

«Все говорят, будто я Хабиб номер два, называют меня вторым Хабибом. Но я — Хамзат, я могу нокаутировать соперников, удушать их или просто размазывать. Я могу делать всё», — отметил Чимаев на пресс-конференции.

Хамзат Чамаев одержал в промоушене три победы за 66 дней, установив рекорд лиги. Чамаев заявил, что хочет стать лучшим в мире.