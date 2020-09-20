Бывший защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов оформил переход в «Томь». Об этом сообщается официальный твиттер томского клуба.

«Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Денисов будет выступать под 29 номером», — сообщается в официальном в твите.

Предыдущим клубом в карьере Денисов был волгоградский «Ротор», за который Виталий Денисов провёл всего два официальных матча.

Напомним, Виталий Денисов играл л в составе «Локомотива» с 2013 года, выиграв с командой золото чемпионата России и два Кубка страны. В сезоне 2018/2019 года футболист на правах аренды выступал в самарских «Крыльях Советов», в которых провел 17 матчей и сделал одну результативную передачу.