Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал старт сезона его команды в Единой лиге ВТБ. «Зенит» сыграет с «Химками» в первом матче сезона.

После многих месяцев без соревнований мы в предвкушении. Мы очень мотивированы на первую игру. Я думаю, это отлично для Единой Лиги ВТБ — начинать с сезон с подобного матча», — приводит слова Паскуаля сайт Единой лиги ВТБ.

По словам Паскуаля, у обеих команд были свои сложности в предсезонке. Паскуаль подчеркнул, что у обеих команд будет неполный ростер, но в любом случае, я думаю, это очень интересная игра.

Матч «Химок» и «Зенита» будет открытием сезона в Единой лиги ВТБ. Встреча начнется в 13.00.