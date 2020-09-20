Первый этап кубка России по фигурному катанию в Сызрани продолжается сегодня, 20 сентября, выступлениями женщин с произвольными программами.

Прямую трансляцию соревнований можно будет посмотреть на сайте Первого канала здесь.

В 14:35 по московскому времени запланировано начало выступлений женщин, которые покажут произвольную программу. В короткой программе лучшие цифры показала Анна Щербакова, получившая 82,13 балла, что является личным рекордом спортсменки. Второе место заняла еще одна воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых, ее результат — 69,28 балла. Она будет завершать вторую разминку уже после того, как выступит Щербакова.

Соревнования проходят в ледовом дворце спорта «Сызрань-Арена».