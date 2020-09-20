Двукратная чемпионка России Анна Щербакова провела тренировку перед прокатом произвольной программы на первом этапе Кубка России в Сызрани. В своем единственном сложном элементе в ходе тренировочной сессии Щербакова допустила ошибку, которая завершилась падением. Щербакова пыталась исполнить четверной флип, но не удачно.

Как сообщает Sport 24, остальные элементы были выполнены без серьёзных ошибок. Также отмечается замена музыкального сопровождение программы Щербаковой. Вместо саундтреков к фильму «Дом темных бабочек» прокат сопровождается инструментальной версией песни Secrets группы One Republic.

Другая ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых пробовала выполнить четверной сальхов, но эти попытки закончились падениями.

Напомним, по итогам короткой программы Щербакова получила от судей рекордные 82,13 балла. Она единолично лидирует в короткой программе. Произвольная программа стартует в 14.35.