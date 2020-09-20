«Зенит» сыграет первый матч сезона против подмосковных «Химок». Встреча станет дебютной для команды Хави Паскуаля после полугодового перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Прямую трансляцию матча «Химки» — «Зенит» можно посмотреть здесь:

Напомним, что «Зенит» в это межсезонье существенно обновил свой состав. Команду пополнили защитники Кевин Пангос, Били Байрон, Денис Захаров, Виталий Фридзон, форварды Кей Си Риверс, Игорь Вольхин, центровой Артура Гудайтис. Новым капитаном команды стал Матеуш Понитка.

Главный тренер «Зенита» Хави Пскуаль рассказал, что его команда находится в предвкушении сезона.