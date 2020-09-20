Новым председателем совета Союза биатлонистов России (СБР) стал президент федерации биатлона Иркутской области Александр Еслев.

Об этом рассказал президент СБР Виктор Майгуров по итогам заседания совета в Тюмени 19 сентября.

По словам Майгурова, для СБР было важно вновь дать возможность открыто поговорить и обменяться мнениями с представителями разных регионов.

«Александр Иванович известен не многим болельщикам, но как президент региональной федерации он всегда активно участвовал в деятельности Союза биатлонистов России — во время проведения конференций, в работе с уставом, на заседаниях тренерского совета. Наверное, поэтому его поддержало подавляющее большинство членов совета», — объяснил выбор Майгуров.

По словам Майгурова, предлагались и иные кандидатуры, но все другие кандидаты взяли самоотвод.