«Зенит» теряет очки уже своем третьем гостевом матче подряд. В след за неудачей в игре с «Динамо» (0:1) и ничьей с «Локомотивом (0:0) последовал мир с «Уралом» — 1:1.

В отличие от двух предыдущих выездов «Зениту» удалось забить. Дзюба забил после паса Даниила Кругового, визуально — из офсайда. Однако после долгого просмотра ранее зафиксированное «вне игры» было отменено, а гол засчитан. Это вызвало огромные вопросы к арбитрам, работавшим на VAR.

Ключевым в оценке таких эпизодов является две вещи. Нужно смотреть положение игроков в момент отхода мяча от ноги Кругового, поскольку оно сильно меняется уже через долю секунды полета. Также надо отмечать части тела, которыми можно было забить гол. Передача Кругового шла низом, поэтому голова Дзюбы, очевидно находящееся в офсайде, при оценке эпизода участвовать не может. Стало быть, нужно видеть ногу Дзюбы и ногу защитника «Урала». А здесь однозначного вывода по тем ракурсам, которые давались, сделать сложно. Вероятно, электронная система определения офсайда, что есть у VAR, показала равенство позиций.

Любопытно, что офсайд косвенно сыграл и при моменте с голом «Урала». Сделавший голевую передачу Данила Круговой в этот раз стал виновником — он задержался при исполнении «Зенитом» искусственного «вне игры». Бывший игрок «Зенит» Панюков оказался на ударной позиции и звонко пульнул мяч «между ушей» Михаила Кержакова.

Еще до этого Сергей Семак неожиданно рано снял с игры Сердара Азмуна. Уже после гола «Урала» на замену ушел и Дзюба. Семак явно не доволен ухудшением качества этого атакующего тандема. Если общий спад команды пока не наблюдается (при этом можно делать скидку на отсутствие Ракицкого и Дриусси, нахождение в составе Мостового и Кругового), эффективность связки Дзюба — Азмун оставляет желать большего. Особенно удручает иранец, который не ездил в сборные и мог отдыхать, но все равно выглядит как вареный.

Если такое будет продолжаться, уже скоро мы увидим реакцию Семака, который перейдет на игру с одним форвардом и начнет делить игровые минуты между Дзюбой и Азмуном.