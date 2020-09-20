В соцсетях опубликовались кадры нового платья российской фигуристки Анны Щербаковой. В нем она будет выступать в произвольной программе на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Щербакова показалась в новом платье серого и розового оттенков во время утренней тренировки, которая для воспитанницы Этери Тутберидзе не задалась.

Напомним, во время тренировочной сессии Щербакова решила исполнить сложный элемент, однако упала в ходе исполнения четверного флипа. Остальные прыжки были сделаны без значительных погрешностей.

Щербакова получила рекордные для себя цифры за короткую программу, получив более 80 баллов. Она явный лидер первого дня этапа. Произвольная программа у женщин старту в 14.35 по московскому времени.