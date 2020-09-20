Руководитель Союза биатлонистов России Виктор Майгуров проявил инициативу, чтобы поменять структуру СБР и упразднить совет.

По словам Майгурова, в своем нынешнем виде совет себя исчерпал. Майгуров отметил, что на заседании он внес на рассмотрение его членов изменить структуру СБР, упразднив совет как орган. Взамен Майгуров предложил внести изменения в устав СБР, чтобы проводить конференцию не раз в четыре года, а раз в два.

«Упраздняя совет, мы, с одной стороны, повысим уровень всех руководителей региональных федераций, которые, как правило, одновременно являются делегатами конференции. С другой, согласно уставу, члены совета избираются на четыре года и никто не имеет права их заменить, даже если кто-то не может приехать на заседание совета – как, например, сегодня, когда мы едва набрали кворум», — приводит слова Майгурова официальный сайт СБР..

Майгуров подчеркнул, что на конференцию региональное отделение всегда может послать любого своего делегата, тем самым представительство всех федераций и их непосредственное участие в деятельности СБР будет максимальным.