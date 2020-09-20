Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой спорный мяч в ворота «Урала». По телекартинке кажется, что Дзюба находится в офсайде, но после просмотра VAR гол засчитали.

По словам Дзюбы, у VAR есть своя камера, по которой четко видно, что на 1-2 сантиметра нога защитника «Урала» ближе к воротам, чем его.

«Плюс видна моя динамика вперед и как игрок притормаживает. Помните, как мой гол «Рубину» не засчитали? Мы потом шутили, что у кого-то из нас с Маком пузо торчало на миллиметр. Сейчас ошибки не могло быть, потому что, как уже сказал, долго разбирали ситуацию. В таких вещах аппаратура не врет. Сколько мы видели, что голы отменяли, не только у меня — у очень многих», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба отметил, что когда по динамике эпизод первый раз повторили, он подумал, что железный офсайд. Однако, когда летели домой Магомед Оздоев еще раз прокрутил момент Дзюбе с прочерченными линиями. Дзюба увидел, что нога игрока «Урала» чуть дальше его.

Напомним, что «Зенит» сыграл вничью с «Уралом», а Дзюба был заменен во втором тайме.