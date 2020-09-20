Сезон Единой Лиги ВТБ стартовал с матча «Зенита» и подмосковных «Химок». Встреча проходит на площадке «Химок»

«Зенит» под руководством Хави Паскуаля в очередной раз изменил свой состав. Команду покинули многие игроки в том числе Евгений Воронов. На позиции капитана его заменил польский форвард Матеуш Поника.

Также состав «Зенита» пополнили защитники Кевин Пангос, Билли Байрон, Денис Захаров, Виталий Фридзон, форварды Кей Си Риверс и Алекс Пойтресс. Центровой Артурас Гудайтис.

В межсезонье «Зенит» занял второе место в Кубке Невы, который проходил в Санкт-Петербурге. Команду возглавляет Хави Паскуаль, с нетерпением предвкушающий старт сезона.