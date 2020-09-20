Наставник сборной России Станислав Черчесов оценил новость о том, что полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа может быть вызванным в сборную России.

Черчесов назвал ситуацию странной. С одной стороны, ему приятно, что футболисты хотят играть за сборную России, с другой — ему нечего комментировать по этому вопросу.

«Может быть, он — хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Ранее Ондуа заявил, что разговаривал с Черчесовым и может быть вызван в национальную сборную России.