Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил ничью с екатеринбургским «Уралом» в 8-м туре РПЛ.

По словам Дзюба, если Андрей Мостовой реализовал свой момент, игра бы закончилась. Повлиял и быстрый забитый мяч — «Зенит» был бы более сконцентрирован, если бы его не было.

Дзюба признал, что «Зенит»провел не лучший матч — нужно всем прибавлять.

У нас есть пища для размышления. С другой стороны, вся война еще впереди. Злее будем. И более сконцентрированными в следующих матчах, – цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба забил гол на 8-й минуте, выведя «Зенит» вперед. Во втором тайме Андрей Панюков сравнял счет.