В инстаграме академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выложили видео с тренировки российской фигуристки Алены Косторной.

«Прекрасную Алену вам в воскресную ленту», — говорится в посте.

Подписчики отметила, что бильман в исполнении Косторной улучшился по сравнению с прошлым сезоном. На карантине фигуристка не теряла зря время.

Напомним, летом Косторная решила уйти в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе. На контрольных прокатах сборной России Косторная откатала короткую программу и снялась с произвольной.