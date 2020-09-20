Игрок под ником Purrrrrfect Angelic Cake Yuki приобрёл более 93 000 уровней боевого пропуска 2020 года в Dota 2. Информация об этом появилась на аналитическом сайте Stratz, который рассчитал приблизительную стоимость потраченных им средств, он потратил более $39 000.

«Дотер» является заядлым любителем дисциплины, за всё время он наиграл более 13 000 матчей со средним винрейтом больше 51%. Ближайшим преследователем в рейтинге стал китайский игрок, который потратил $29 000, что на $10 000 меньше лидера. Игрок имеет 70 973 уровень на момент публикации материала.

В прошлом году Purrrrrfect Angelic Cake Yuki также был лидером турнирной таблицы и вложил в Battle Pass приблизительно $21 000.

По данным портала Stratz, Battle Pass в 2020 году приобрели более 1,8 млн человек и почти 80% из них выше 75 уровня компендиума. 10% среди них добрались до 1000 уровня и только 1.6% преодолели границу в 2000 уровней. При достижении этой цели Valve отправляют фанатам статуэтку Рошана

Создатели игры продлили компендиум до 9 октября и добавили дополнительные наборы. Теперь каждый пользователь, имеющий компендиум, может приобрести ещё два набора по 60 уровней с внушительной скидкой в 30%.