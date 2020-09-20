Журналист Роб Доусон из ESPN сообщил, что Джесси Лингард может сменить клуб. В футболисте заинтересован «Тоттенхэм»- с ним хочет воссоединиться главный тренер «шпор» Жозе Моуринью. Тренер попросил изучить возможность подписания игрока. Сообщается, что в данный момент ведутся переговоры между посредниками.

Также по информации Доусона, к игроку проявляет интерес петербургский «Зенит».

Лингард уже 9 лет выступает в составе «Манчестер Юнайтед». 27-летний полузащитник является игроком национальной сборной Англии.