В воскресенье, 20 сентября, в Сызрани продолжился первый этап Кубка России по фигурному катанию сезона-2020/21. У мужчин состоялась произвольная программа.

Победу одержал ученик академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Артем Ковалев. Его суммарный балл за две программы составил 229,39.

Вторую позицию занял Роман Савосин, выигравший произвольную программу. По сумме двух программ у него стало 224,40 балла. Третьим стал Макар Игнатов — 217,46 по сумме двух программ.

Напомним, в кототкой программе Ковалев исполнил программу с четверным сальховом, тройным акселем и каскадом из лутца и тулупа и получил от судей 84,87 балла.