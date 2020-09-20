Ученик академии Евгения Плющенко Артем Ковалев оценил свой успех на первом этапе Кубка России по фигурному катанию сезона-2020/21 среди мужчин, который состоялся в Сызрани.

По словам Ковалева, к победам он не привыкает. Просто хочет работать надо собой, чтобы были лучше прыжки.

«Сегодня мне повезло, что я стал первым. Надеюсь, что на втором этапе Кубка и на чемпионате России будет намного лучше», — цитирует Ковалева Sport 24/

Ковалев омтетил, что в целом доволен турниром, но можно было все сделать намного лучше.

Суммарный балл фигуриста составил 229,39.