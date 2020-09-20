«Зенит» нанес поражение «Химкам» в первом матче Единой лиге ВТБ. Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 79-67.

Исход игры определился в четвертой четверти, которую команда Хави Паскуаля выиграла со счетом 28-12. Три предыдущих четверти прошли в равной борьбе. Окончательная разница в счете могла быть и 15 очков, но химчане забили 3-очковый с итоговой сиреной.

«Совершили ошибки, но выполнили задачу. Не дали им много забить. Да, у них много травмированных, но и у нас не было первых номеров. Я рад, что мы выиграли», — подвел итог встречи в эфире «Матч ТВ» форвард «Зенита» Андрей Зубков.

Самым результативным игроком матча в составе петербуржцев стал Билли Байрон, набравший 16 очков. Кей Си Риверс добавил одиннадцать очков. Столько же забил Уилл Томас. Алекс Пойтресс набрал 10 баллов.