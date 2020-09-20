В матче 7-го тура РПЛ зоны «Запад» петербургский «Зенит-2» нанес поражение «Твери», которая до этого матча возглавляла первенство.

Счет открыли гости на 18-й минуте — после розыгрыша отличился Алексей Иванов ударом головой. Счет сравнял Станислав Крапухин, нанесший бильярдный удар изнутри штрафной.

Во втором за явный фол был назначен пенальти в гостевые ворота, после чего отличился Краспухин, сделавший дубль. Итог встречи подвел красивый мяч в исполнении Никиты Симдянкина.

В составе команды Владислава Радимова игровую практику получили игроки основной команды Даниил Шамкин и Данила Прохин.