Российский биатлонист Дмитрий Малышко принял участием в Московском марафоне. Петербуржец преодолел дистанцию 42,2 км. На это ему понадобилось 3 часа 44 минуты и 22 секунды.

Как сообщает ТАСС, в своей возрастной категории 33-летний спортсмен занял 597-е место. В общей классификации он значит на 2376-й позиции.

Победу в марафоне среди мужчин и женщин одержали Юрий Чечун и Сардана Трофимова. Последняя установивила личный рекорд на этой дистанции.

Напомним, Московский марафон проводится с 2013 года. В 2020-м в нем участвовали коло 25 тысяч человек. Полную дистанцию прошли примерно 3 тысячи участников.

Напомним, что Малышко потерял место в составе сборной России в ходе прошлого сезона. Говорилось о завершении карьеры биатлониста, он не примет участие в летнем чемпионате России по биатлону.