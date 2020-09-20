В игре 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» на своем поле встречалась с московским ЦСКА. Матч на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победный мяч армейцы провели на 64-й минуте встречи. Латераль Георгий Щенников ворвался штрафную и сделал пас на Фёдора Чалова, который скинул на полузащитника Кристияна Бистровича. Хорватский полузащитник точно пробил в девятку.

Таким образом, ЦСКА с 16 очками вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата страны. «Уфа» с пятью баллами расположилась на 14-й строчке.

Следующую игру в РПЛ команда Вадима Евсеева проведет в гостях с «Зенитом» 26 сентября. ЦСКА сыграет на следующий день против «Локомотив».