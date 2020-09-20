В рамках восьмого тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома одержал победу над «Сочи» со счетом 3:2.

В составе туляков дубль оформил Сергей Ткачев, который отличился на 20-й минуте и 71-й минуте с передачи Юрия Ковалева. Еще один мяч на счету Эванса Кангвы, который забил на третьей добавленной минуте к первому тайму с передачи Кингса Кангвы.

У сочинцев забить удалось Кристиану Нобоа на 10-й минуте с пенальти и Михе Мевле на 65-й минуте с передачи Эльмира Набиуллина.

После восьми матчей команда Владимира Федотова идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Подопечные Сергея Подпалого занимают 12-ю строчку с восемью баллами.

Следующий матч «Сочи» проведет 26 сентября дома против «Краснодара», «Арсенал» 23 сентября в 1-м туре Кубка России в гостях сыграет с белгородским «Салютом», а 27-го числа примет «Ростов» в РПЛ.