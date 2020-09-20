Щербакова выиграла первый этап Кубка России в Сызрани с отрывом в 40 баллов

В Сызрани продолжается первый этап Кубка России по фигурному катанию.

В соревновании среди женщин победу одержала подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова, которая суммарно заработала от судей 246,40 балла. Второе место заняла Анна Фролова, набравшая 206,01 балла. Третье место заняла другая ученица Тутберидзе, Майя Хромых, ее результат составил 192,62 баллов.