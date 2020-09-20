Щербакова выиграла первый этап Кубка России в Сызрани с отрывом в 40 баллов

В Сызрани продолжается первый этап Кубка России по фигурному катанию.
В соревновании среди женщин победу одержала подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова, которая суммарно заработала от судей 246,40 балла. Второе место заняла Анна Фролова, набравшая 206,01 балла. Третье место заняла другая ученица Тутберидзе, Майя Хромых, ее результат составил 192,62 баллов.
Напомним, по итогам короткой программы Щербакова получила от судей рекордные 82,13 балла, что является личным рекордом спортсменки. Она единолично лидировала в короткой программе. Второе место заняла еще одна воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых, ее результат — 69,28 балла.
Отметим, соревнования проходят в ледовом дворце спорта «Сызрань-Арена».
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