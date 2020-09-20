Бывшие игроки бразильской команды MIBR Эпитасио TACO де Мело и Фернандо fer Альваренг могут присоединиться к составу Cloud9. Об этом сообщил инсайдер LunchTimeReview в твиттере.
14 сентября MIBR в своих социальных сетях сообщили о том, что в коллективе проходят решафлы и TACO и fer покидают состав. Позже из состава вышел Габриэль FalleN Толедо, аргументируя свою позицию тем, что уходит из-за конфликта с руководством.
К Cloud9 уже присоединился Алекс ALEX МакМикин. Новоиспечённый капитан подписал контракт с «облачками» на три года, а сумма сделки составила 1.65 млн долларов. Алекс долгое время был на скамейке запасных и официально покинул «пчёлок» только 9 сентября
Уильям mezii Мерриман и Озгюр woxic Экер так же стали игроками состава. По словам генерального менеджера Генри HenryG Грира, состав «облачков» будет представлять собой коллектив из шести участников.
Как может выглядеть состав Cloud9:
— Озгюр woxic Экер
— Уильям mezii Мерриман
— Алекс ALEX МакМикин
— Фернандо fer Альваренга
— Эпитасио TACO де Мело
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