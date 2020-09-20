Бывшие игроки бразильской команды MIBR Эпитасио TACO де Мело и Фернандо fer Альваренг могут присоединиться к составу Cloud9. Об этом сообщил инсайдер LunchTimeReview в твиттере.

14 сентября MIBR в своих социальных сетях сообщили о том, что в коллективе проходят решафлы и TACO и fer покидают состав. Позже из состава вышел Габриэль FalleN Толедо, аргументируя свою позицию тем, что уходит из-за конфликта с руководством.

К Cloud9 уже присоединился Алекс ALEX МакМикин. Новоиспечённый капитан подписал контракт с «облачками» на три года, а сумма сделки составила 1.65 млн долларов. Алекс долгое время был на скамейке запасных и официально покинул «пчёлок» только 9 сентября

Уильям mezii Мерриман и Озгюр woxic Экер так же стали игроками состава. По словам генерального менеджера Генри HenryG Грира, состав «облачков» будет представлять собой коллектив из шести участников.

Как может выглядеть состав Cloud9:

— Озгюр woxic Экер

— Уильям mezii Мерриман

— Алекс ALEX МакМикин

— Фернандо fer Альваренга

— Эпитасио TACO де Мело