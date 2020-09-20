Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».

Место в воротах армейской команды займет Ярослав Аскаров, запасным вратарем будет Александр Самонов.

Первое звено: Владимир Ткачев — Иван Морозов — Кирилл Марченко, Ярослав Дыбленко — Лукас Бенгтссон.

Второе звено: Андрей Кузьменко — Миро Аалтонен — Антон Бурдасов, Арсений Бринкман — Игорь Ожиганов.

Третье звено: Евгений Тимкин — Йоонас Кемппайнен — Евгений Кетов, Никита Зоркин — Виктор Антипин.

Четвертое звено: Владислав Цицюра — Богдан Якимов — Василий Подколзин — Егор Спиридонов, Григорий Грязнов.

Отметим, матч против нижегородского «Торпедо» состоится сегодня, 20 сентября, и начнется в 17:30.