Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об отношениях с Аленой Косторной и Александрой Трусовой.

По словам Щербаковой, у фигуристок были хорошие отношения, но скорее в тренировочной среде, на выходных они вместе особо никуда не ездили. Щербакова отметила, такие отношения сохранились, на контрольных прокатах в раздевалке фигуристки были рядом, было нормальное общение, никаких проблем.

«Никаких изменений из-за произошедшего не было. Между нами нет напряжения, общаемся так же», — сказала Щербакова, слова которой приводит Sport24.

Напомним, раньше Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова тренировались в группе Этери Тутберидзе, но летом 2020-го сначала Трусова, а затем Косторная перешли в академию Евгения Плющенко.