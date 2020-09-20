Правый защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье может стать футболистом московского «Спартака».

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, «Спартак» все больше уверен, что сможет договориться с лондонским клубом о трансфере 27-летнего игрока. Отмечается, «Тоттенхэм» готов позволить Орье уйти, сам защитник тоже не против покинуть клуб, так как считает, что покупка Мэтта Доэрти скажется на его возможностях. Известно, что в начале сентября «Спартак» отправлял по игроку первые запросы. СМИ также писали, что футболист находится в сфере интересов «Монако» и «Байера».

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может стать футболистом итальянской «Болоньи».