Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о ничьей с екатеринбургским «Уралом» в восьмом туре РПЛ.

По словам Медведева, игра была хорошая, а если бы Мостовой забил, то «Зенит» довел бы матч до победы.

Гендиректор отметил, ему было приятно смотреть на «Урал», который хорошо играл в футбол. Он добавил, если в РПЛ так будут играть, то будут конкуренция и интерес болельщиков, будут расти игроки.

«Футбол хороший, но мы разочарованы тем, что потеряли два очка. «Урал» – очень достойный соперник. Заодно хочу поздравить их с юбилеем», – сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, екатеринбургский «Урал» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата России по футболу.