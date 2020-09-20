Американский боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил о желании подраться с бывшим одноклубником Хорхе Масвидалем.

По словам Ковингтона, Масвидалю нужно ответить за все, что он высказал в его адрес. Боец отметил, он хочет видеть Масвидаля в октагоне.

«Хочу, чтобы лучшие друзья, превратившиеся во врагов, подрались. Он говорит полную чушь, как он мне надерет задницу и все в таком духе. Хорошо. Давай проверим это на деле. Сейчас он ведет охоту за одним парнишкой с Калифорнии Нэйтом Диасом. Собираюсь также побить его, как сегодня Тайрона Вудли», – сказал Ковингтон, слова которого приводит MMAJunkie.

Напомним, в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. Главным событием вечера стал бой между бывшим чемпионом лиги в полусреднем весе Тайроном Вудли и бывшим временным чемпионом промоушена в полусредней категории Колби Ковингтона. Поединок длился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом.