Матыцин о дисквалификации Сотсковой: Надеюсь, это единичный случай

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию вокруг российской фигуристки Марии Сотсковой, которая за нарушение антидопинговых правил была дисквалифицирована на десять лет.

По словам Матыцина, вопрос не в персоналиях, а в формировании культуры спортсменов и тренеров и чувства ответственности. Министр выразил надежду, что это единичный случай, и это не будет больше повторяться.

«Надо просто более внимательно и ответственно относиться к своим действиям и к системе, в которой ты работаешь», — сказал Матыцин, слова которого приводит ТАСС.