Матыцин о дисквалификации Сотсковой: Надеюсь, это единичный случай

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию вокруг российской фигуристки Марии Сотсковой, которая за нарушение антидопинговых правил была дисквалифицирована на десять лет.
По словам Матыцина, вопрос не в персоналиях, а в формировании культуры спортсменов и тренеров и чувства ответственности. Министр выразил надежду, что это единичный случай, и это не будет больше повторяться.
«Надо просто более внимательно и ответственно относиться к своим действиям и к системе, в которой ты работаешь», — сказал Матыцин, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что фигуристка Мария Сотскова не сдала три допинг-теста в течение 12 месяцев в период с 2019 по 2020 год, а в допинг-пробе за март 2020 года оказалось запрещенное вещество фуросемид. После этого фигуристка предоставила фальшивую справку.
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