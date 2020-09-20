Президент UFC Дана Уайт рассказал, что планирует поговорить с легендарным бойцом промоушена Дональдом Серроне после боя на турнире UFC Fight Night 178.

По словам Уайта, он думал, что была ничья. Уайт отметил, для Серроне победа уже то, что он не проиграл после того, что было в первом раунде.

«Он сопротивлялся, он сильный, он стойкий. Я люблю Ковбоя, и я знаю, что это чертовски раздавит его и разобьет ему сердце, но пора поговорить с ним. Мне нужно поговорить с ним. Нам с ним нужно поговорить», — сказал Уайт, слова которого приводит BJPenn.com.

Напомним, 37-летний Дональд Серроне провел поединок против соотечественника Нико Прайса, и только благодаря снятию судьями балла с Прайса бой завершился вничью.

Отметим, Серроне не побеждает в последних пяти поединках, четыре боя до Прайса он проиграл.