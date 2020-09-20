В полуфинальном матче турнира АТР в Риме сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в двух сетах над норвежцем Каспером Руудом.

Счет по сетам — 7:5, 6:3, встреча продолжалась два часа и 12 минут. За это время Джокович совершил 12 подач навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из возможных девяти. Рууд сделал два эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк из восьми.

В финале первая ракетка мира встретится с победителем матча между представителем Канады Денисом Шаповаловыми аргентинцем Диего Шварцманом.

На пути к полуфиналу Джокович одолел итальянца Сальваторе Карузо (6:3, 6:2), серба Филипа Крайиновича (7:6 (9:7), 6:3) и немца Доминика Кепфера (6:3, 4:6, 6:3).