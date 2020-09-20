Хамзат Чимаев ворвался в UFC так, как этого не делал ни один русскоязычный боец. Да и вообще за всю историю промоушена похожих случаев было крайне мало, а такой же — первый. Чимаев уже уникален, и, кажется, он нужен UFC даже больше, чем промоушен — ему.

Для начала небольшая статистическая сводка: шведский чеченец провел в UFC три поединка и одержал три победы, три боя заняли у него четыре минуты и 38 секунд. За три поединка он пропустил два удара, а нанес — 196! Первые две победы Хамзат одержал с разницей в десять дней, разрыв от первого до третьего боя — 66 дней, и оба показателя — рекорд UFC.

Цифр привести можно много, но больше всего поражает, как уверенно и даже самоуверенно Чимаев ведет себя перед боем, а в поединке оправдывает свое поведение, будто знает, что все так и будет. Конечно, можно вспомнить, что Мершарта как обладателя черного пояса по джиу-джитсу он планировал задушить, но третий по скорости нокаут в среднем весе — это еще веселей.

Дана Уайт обожает Хамзата, глава UFC даже раньше времени проговорился о контракте на бой с Дэмианом Майей. Соглашение подписали до поединка Чимаева с Мершартом. Неуважение к сопернику? Да, но Чимаев доказал, что оно было оправданно, ведь Мершарта он не почувствовал, несмотря на прогнозы экспертов, которые полагали, что бой затянется.

Главный вопрос: как так вышло, что парень с рекордом 6-0 до UFC так зажигает? В таланте Хамзата сомневаться не приходится, но какого таланта больше — бойцовского или маркетингового? С первым у него полный порядок, как минимум первых двух бойцов избить, будучи нулем в единоборствах, не выйдет, но слишком уж легко Чимаев победил крепкого Мершарта.

Хамзат — это не новый Хабиб, это Хабиб и Конор в одном бойце. Для UFC он заработает кучу денег, если продолжит побеждать. Чимаев дерзкий и остроумный как Макгрегор и непобедимый как Хабиб. А фанатская база бойца в перспективе — это и европейцы, и россияне, и жители стран, исповедующих ислам. Он может стать популярнее и Хабиба, и Конора, тем более бойцовский арсенал, как показывают поединки у него разнообразней.

Но несмотря на яркий старт пока Чимаев — лишь один из многих бойцов, которые красиво начали. Вспомнить хотя бы Эдмена Шахбазяна — совсем недавно это был перспективнейший средневес, а после одного-единственного поражения надежды на него как-то поугасли. Чимаев куда ярче и мощнее Шахбазяна, да и пользуется любовью Даны Уайта, поэтому в случае победы над Дэмианом Майей нас будет ждать топовый бой. Масвидаль, Диаз, Эдвардс — любой из этих и других бойцов теоретически сможет стать соперником Борза.