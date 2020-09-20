В рамках восьмого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 0:2.

В составе красно-белых на 4-й минуте отличился Джордан Ларссон, еще один гол забил Михаил Меркулов, который на 21-й минуте отправил мяч в собственные ворота.

Отметим, на 61-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Спартака» Павел Маслов.

После восьми матчей команда Доменико Тедеско идет на втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 17 очков и уступая первую строчку «Зениту» по дополнительным показателям.

Подопечные Леонида Слуцкого занимают седьмую позицию с 11 баллами.

Следующий матч красно-белые проведут 26 сентября на выезде против «Тамбова», «Рубин» одним днем позже в Волгограде встретится с «Ротором».