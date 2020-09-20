Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал слова Алены Косторной на контрольных прокатах и поделился мнением о теоретическом возвращении Алены Косторной и Александры Трусовой.

По словам Глейхенгауза, он уже не вспомнит, что точно говорила Косторная на контрольных прокатах, но ему кажется, что отчасти переход Медведевой очень четко показывает, что можно говорить что угодно, но время все ставит на свои места.

Хореографи также ответил на вопрос, открыты ли двери для Косторной и Трусовой.

«У нас двери на катке закрываются разве что в ночное время. Они всегда открыты», — сказал Глейхенгауз, слова которого приводит Sport24.

Ранее Алена Косторная дала первый комментарий на тему своего ухода из группы Этери Тутберидзе. Летом 2020 года она, а также Александра Трусова, перешла в академию Евгения Плющенко.