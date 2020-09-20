Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин поделился мнением о матче против «Рубина» и своем непоявлении на поле.

«Нормальная игра, все хорошо. Красная карточка Маслова? Да, обидная. Он расстроился. Что сказал тренер? Уже все там разошлись. Он ушел на пресс-конференцию, его не видели. Почему я не вышел, не знаю, но чувствую себя нормально», — сказал Кокорин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в рамках восьмого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 0:2.

После восьми матчей команда Доменико Тедеско идет на втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 17 очков и уступая первую строчку «Зениту» по дополнительным показателям.