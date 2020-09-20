Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк поделился мнением о победе над омским «Авангардом» и рассказал, что думает о завершении карьеры.

По словам Дацюка, «Авангард» – это хорошая и быстрая команда, и омичи с «Автомобилистом» играли в схожем стиле, получился интересный матч как для хоккеистов, так и для зрителей.

Дацюк отметил, мысли об окончании карьеры ему приходят, но он старается об этом не думать, а стремится просто получать удовольствие от каждого дня и от каждого матча.

«Знаю от своих хоккейных знакомых, что после завершения карьеры таких вещей не хватает. Пока есть желание и силы, буду продолжать играть. Решение о карьере приму только после окончания сезона», – сказал Дацюк, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.