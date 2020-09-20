В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 2:1.

В составе армейцев по шайбе забросили Владимир Ткачев в большинстве с передач Ивана Морозова и Лукаса Бенгтссона на 31-й минуте и Кирилл Марченко с передач тех же Морозова и Бенгтссона на 36-й минуте.

У нижегородцев единственную шайбу на 17-й минуте с передачи Данила Воеводина забросил Вадим Перескоков.

После семи матчей команда Валерия Брагина занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 11 очков. Подопечные Дэвида Немировски идут на девятой позиции в таблице Восточной конференции с пятью баллами.

Следующий матч СКА проведет 23 сентября дома против новосибирской «Сибири», «Торпедо» днем ранее на выезде встретится с рижским «Динамо».