Совсем недавно «Динамо» провалили Лигу Европу, проиграв «Локомотиву» из Тбилисси. Сможет ли команда справиться с давлением после поражения и выступить достойно против «Ахмата». Рассмотрим самый прибыльный матч 21 сентября, который начнётся в 19:00 на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«Динамо»

Команда феерически опозорилась в Лиге Европы, уступив полупрофессиональной команды из Грузии. «Локомотив» Тбилиси в рейтинге всех команд Лиги Европы находился на последнем месте. Безусловно, это может сильно ударить по моральной составляющей команды, но стоит учитывать, что все игроки высококвалифицированные профессионалы, знающие своё дело.

После семи туров РПЛ «Динамо» идёт на шестом месте и с 11 очкам. «Бело-голубые» отстают на 6 очков от первой строчки, что не является сильно критичным результатом. Также на матч против «Ахмата» команда выпустит на поле два футболиста основы: Сергей Паршивлюк и Николай Комличенко.

Несмотря на то, что последние встречи москвичи сыграли плохо, ничья против «Уфы» и поражение от «Рубина» Казань аналитики считают, что лузстрик должен закончится именно в матче против «Ахмат».

«Ахмат»

«Ахмат» неплохо стартовал в текущем сезоне, обыграв своих соперников в трёх из пяти стартовых турах и один раз отыграли в ничью.

Так же хорошими новостями в пользу «Ахмата» является тот факт, что наконец-то от травм излечились защитники Ризван Уциев и Анхеля Ромеро и завтра выйдут в поле. Плюс Андрей Семенов отбыл свою дисквалификацию, поэтому грозненский клуб будет «во всем оружии».

Увы, на этом подвиги подопечных Андрея Талалаева закончились. Последние две встречи закончились поражением против ЦСКА и «Сочи» со счётом 0:3 и 0:1 соответственно. Именно из-за этих поражений коллектив упал на девятую строчку в турнирной таблице.

Прогноз

«Динамо» возвращается в домашнюю арену, после того, как провалились в Лиге Европы. Теперь им нужно доказывать, что это была случайность и вся та критика, которая сейчас сыпется на них со всех сторон должна уйти. Проблем с мотивацией у игроков быть не должно, они находятся в превосходной физической форме.

Эксперты считают, что «Ахмат», несмотря на хорошие результаты, всё равно по классу хуже, чем «Динамо» и делать вывод из одного матча не разумно, поэтому рекомендуют взять ставку на победу «Динамо» с коэффициентом 2.15.