Хабиб о дне рождения: 32 года подъехали как будто не ко мне

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от наступления 32-го дня рождения.

«32 года подъехали как будто не ко мне. Быстро очень, почти незаметно», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов дважды защитил пояс UFC, он становился чемпионом России по боевому самбо, а также чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою, чемпионом Европы по панкратиону, чемпионом мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling.

В Абсолютном бойцовском чемпионате Хабиб выступает с 2012 года. В апреле 2018 года стал чемпионом промоушена в легком весе, победив решением судей Эла Яквинту.