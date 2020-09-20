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  • 20:36,  20 сентября 2020
Бокс/MMA
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Хабиб о дне рождения: 32 года подъехали как будто не ко мне

Хабиб о дне рождения: 32 года подъехали как будто не ко мне
Боец Хабиб Нурмагомедов. Фото: инстаграм спортсмена

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от наступления 32-го дня рождения.

«32 года подъехали как будто не ко мне. Быстро очень, почти незаметно», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов дважды защитил пояс UFC, он становился чемпионом России по боевому самбо, а также чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою, чемпионом Европы по панкратиону, чемпионом мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling.

В Абсолютном бойцовском чемпионате Хабиб выступает с 2012 года. В апреле 2018 года стал чемпионом промоушена в легком весе, победив решением судей Эла Яквинту.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи возглавит турнир UFC 254, который запланирован на 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

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