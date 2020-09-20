В матче второго тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» дома потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:2.

В составе мерсисайдцев дубль оформил Садио Мане, который отличился на 50-й минуте с передачи Роберто Фирмино и на 54-й минуте после ошибки голкипера «Челси» Кепы: Мане перехватил пас вратаря защитнику и отправил мяч в пустые ворота.

Отметим, на первой добавленной к первому тайму минуте прямую красную карточку получил защитник «Челси» Андреас Кристенсен. На 75-й минуте полузащитник лондонцев Жоржиньо не сумел реализовать пенальти.

Кроме того, дебютный матч в составе скаузеров провел Тьяго Алькантара, который вышел на поле в начале второго тайма вместо Джордана Хендерсона.

Следующий матч в АПЛ «Ливерпуль» проведет 28 сентября дома против «Арсенала», «Челси» двумя днями ранее в гостях сыграет с «Вест Бромвичем».