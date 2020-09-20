В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» дома одержало разгромную победу над московским «Спартаком» со счетом 5:0.

В составе бело-голубых дубль оформил Владимир Брюквин, который отличился на 15-й минуте с передач Михаила Григорьева и Владислава Ефремова и на 52-й минуте. Еще по шайбе забросили Дмитрий Яшкин в большинстве с передач Юусо Хиетанена и Михала Чайковски на 14-й минуте, Чайковски с передач Теему Пулккинена и Оскара Линдберга на 30-й минуте и сам Линдберг с передач Дмитрия Кагарлицкого и Пулккинена на 34-й минуте встречи.

После семи матчей динамовцы идут на четвертом месте Западной конференции, имея в активе восемь очков. «Спартак» занимает седьмое место после восьми игр с пятью баллами.