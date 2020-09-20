Кутепов мог перейти в «Динамо», но владелец «Спартака» Федун наложил вето

Российский защитник московского «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в столичное «Динамо».
Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, после ухода Тони Шуньича клуб хотел подписать футболиста красно-белых, но владелец «Спартака» Леонид Федун не захотел отпускать Кутепова.
Отметим, в текущем сезоне российской премьер-лиги Кутепов провел лишь один матч.
Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может стать футболистом итальянской «Болоньи».
Также стало известно, что правый защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье может перейти в «Спартак». По информации Sky Sports, «Спартак» все больше уверен, что сможет договориться с лондонским клубом о трансфере 27-летнего игрока.
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