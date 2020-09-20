Кутепов мог перейти в «Динамо», но владелец «Спартака» Федун наложил вето

Российский защитник московского «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в столичное «Динамо».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, после ухода Тони Шуньича клуб хотел подписать футболиста красно-белых, но владелец «Спартака» Леонид Федун не захотел отпускать Кутепова.

Отметим, в текущем сезоне российской премьер-лиги Кутепов провел лишь один матч.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может стать футболистом итальянской «Болоньи».