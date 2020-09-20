В рамках восьмого тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома одержал победу над «Тамбовом» со счетом 1:0.

В составе железнодорожников единственный гол в матче забил Федор Смолов, который отличился на 7-й минуте с передачи Антона Миранчука.

После восьми туров команда Марко Николича идет на шестом месте, имея в активе 12 набранных очков. Подопечные Сергея Первушина занимают 13-ю позицию с семью баллами.

Следующий матч московский клуб проведет 27 сентября в гостях против ЦСКА, тамбовчане одним днем ранее дома примут московский «Спартак».

Отметим, эта победы — первая для «Локомотива» за шесть матчей, в последний раз подопечные Николича выигрывали 15 августа в матче против «Краснодара».