Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров раскритиковал московский «Спартак» после игры с красно-белыми.

«С такой игрой, скорее, мы можем больше бороться с «Зенитом», чем «Спартак». Мы их переиграли, просто не повезло. «Рубин» спокойно может в этом сезоне бороться за чемпионство, у нас прекрасная линия атаки, центр поля и линия обороны. Я считаю, мы сильнее «Спартака» и еще это докажем», — сказал Макаров, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что после автогола у «Рубина» не было никакой надломленности, а в первом тайме у казанцев тоже были моменты.

Напомним, в рамках восьмого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 0:2.